Controlli della Polizia, giovani ubriachi all’esterno di un locale: diffidati - Password Magazine

MONSANO – Ventiquattro persone controllate, di cui 16 di nazionalità straniera. Sette quelle risultate già note alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio, altrettente le perquesizioni alla ricerca di eventuali armi o oggetti contenendenti con esito negativo, un esercizio commerciale controllato. Questi i risultati dell’attività di controllo svolta sul territorio nelle fasce serali e notturne dello scorso week end dal personale di polizia giudiziaria del Commissariato PS di Jesi, coordinato dal dirigente e vice questore Paolo Arena, nell’alveo delle direttive del Questore di Ancona, Cesare Capocasa, d’intesa con il Prefetto Saverio Ordine.

Un servizio straordinario “antimovida”: le attività della polizia si sono concentrate in corrispondenza di un locale di Monsano, divenuta nel tempo il principale polo di attrazione per moltissimi giovani. Un esposto giunto agli operatori lamentava una situazione problematica nella fase di accesso al locale, adove sono preposti addetti al servizio di controllo. Gli accertamenti, conclusi nella giornata di ieri, hanno confermato da un lato la regolarità degli steward , regolarmente iscritti nell’albo prefettizio, dall’altro lo stato di ebbrezza di alcuni giovani che, ancor prima di entrare nel locali, sono soliti bere alcolici in gruppo. Alcuni di essi , pertanto, sono stati diffidati a tenere una condotta conforme alla legge e a non mettersi tassativamente alla guida di veicoli, condotta vietata dalla legge potendo costituire un pericolo grave per l’incolumità propria e degli altri utenti della strada. I controlli saranno ripetuti a campione anche in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico di trattenimento giovanile.