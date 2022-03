Controlli nel settore ittico, sanzionato pescatore a lavoro senza green pass | Password Magazine

ANCONA – I militari del Comando Provinciale di Ancona, unitamente a quelli del locale NAS, hanno condotto un’attività di controllo finalizzata a rilevare possibili illeciti nel settore ittico.

In particolare, nell’area del capoluogo, i Carabinieri hanno proceduto ad eseguire verifiche nei confronti di pescherie, che hanno portato alla segnalazione all’autorità sanitaria di un esercente: è stato infatti accertato che l’uomo, un 40enne, aveva omesso di aggiornare la scheda di monitoraggio delle temperature dei frigoriferi destinati alla conservazione del pescato, come previsto dal manuale di autocontrollo HACCP.

Come detto, è scattata immediata la segnalazione all’Asur per l’imposizione delle relative prescrizioni.

È stato altresì verificato come l’uomo prestasse la propria attività lavorativa sebbene privo di certificazione verde: per tale ragione, è stato colpito da sanzione amministrativa.