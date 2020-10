Controlli Polizia, rinvenuta sostanza stupefacente sotto un cespuglio | Password Magazine

ANCONA – Continuano i controlli della Polizia di Stato sul territorio dorico.

In particolare ieri sono state controllate tutte le zone del centro città e quelle circostanti agli Archi, piazza Ugo Bassi, così come i parchi cittadini.

Gli agenti scesi in campo sono i Poliziotti delle Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, dalla Polizia Stradale e del nucleo Cinofili con il cane Wally.

Durante i controlli al parco Pacifico Ricci proprio il cane Poliziotto ha dato indicazioni al conduttore, raspando il terreno per l’individuazione della sostanza.

Infatti sotto un cespuglio è stato trovato un involucro di cellophane chiuso con all’interno sostanza di colore biancastro del peso di circa 40 grammi e un bilancino di precisione.

La sostanza è stata analizzata successivamente dalla Polizia Scientifica ed è risultata sostanza da taglio.

I controlli sono terminati con l’identificazione di 46 persone e il controllo di 35 veicoli e un bel premio per Wally.

Mentre i Poliziotti controllavano alcuni extracomunitari al parco una Volante veniva inviata dalla Centrale Operativa in via Colleverde per una lite familiare .

Arrivati all’interno dell’abitazione gli Agenti, dopo aver raccolto le dichiarazioni dei litiganti conviventi, si sono accorti che l’uomo, classe ’86, di nazionalità tunisina, con diversi pregiudizi di Polizia, era gravato dall’Art.235 c.p. e pertanto è stato portato in Questura e arrestato.