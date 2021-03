Controlli zona rossa, multati due pedoni senza mascherina e un automobilista | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – É di due sanzioni per il mancato utilizzo della mascherina, cui se ne aggiunge una terza per l’uscita dal Comune senza una motivazione riconosciuta dalle norme anticontagio, il bilancio dell’attività della polizia locale di Falconara per il rispetto delle disposizioni legate all’emergenza sanitaria. Gli agenti, nel weekend, sono rimasti in servizio anche di notte proprio per ampliare i controlli sul rispetto delle disposizioni per il contenimento della pandemia.

Il Comando ha organizzato servizi di pattuglia a piedi nei centri abitati per gli accertamenti sui pedoni e posti di blocco lungo le strade per quelli sulle auto in transito.

Tra il 4 marzo e la mattinata di oggi gli agenti hanno individuato due pedoni che non indossavano i dispositivi di protezione: entrambi sono stati sanzionati per 400 euro. Nell’ambito dei controlli sulla circolazione è stato sanzionato (sempre per 400 euro) un automobilista che non aveva rispettato il divieto di uscire dal proprio Comune di residenza.

Il Comando di polizia locale ricorda che le norme attualmente in vigore vietano di uscire di casa (oltre che dal proprio Comune) se non per motivi di lavoro, di salute o di necessità e che l’utilizzo della mascherina è obbligatorio nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche all’aperto.

Quanto ai controlli in orario notturno, venerdì 5 marzo dalle 20 a mezzanotte sono state impegnate due pattuglie, che hanno controllato 23 veicoli, 38 persone e cinque attività economiche. Non è stata elevata alcuna sanzione. Anche sabato 6 marzo le pattuglie che hanno monitorato il territorio in orario notturno sono state due e i controlli hanno interessato 22 veicoli, 37 persone e sette attività economiche (nessuna sanzione elevata).