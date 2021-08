Cooss Marche: «Pronti a realizzare una nuova struttura residenziale per disabili gravi» | Password Magazine

JESI – É in fase di progettazione una struttura residenziale per persone con disabilità gravissime a beneficio del territorio dell’Asp Ambito 9. A realizzarla, con ingenti investimenti, sarà Cooss Marche, cooperativa sociale con sede operativa anche a Jesi, per far fronte alle esigenze delle fasce di popolazione più fragile. Un progetto che, d’intesa con Comune di Jesi e Asp, potrebbe trovare a Jesi la sua attuazione o comunque in uno dei comuni dell’Ambito 9: «Consultato il mercato immobiliare, stiamo concludendo le trattative per individuare una location adeguata – fa sapere Andrea Scocchera, vice presidente della cooperativa durante la conferenza stampa di oggi -. Siamo pronti ad investire su un territorio in cui Cooss Marche impiega più di 450 operatori». La struttura conterà dai 15 ai 18 posti letto e sarà destinata a persone con disabilità gravi, anche anziane o comunque senza assistenza familiari. Utenti che, non trovando risposta immediata sul territorio, si è rivolta a servizi fuori dal territorio dell’Ambito: «Ci sono più 20 utenti accolti in centri esterni – precisa Matteo Marasca, presidente dell’Asp 9 -. L’iniziativa di Cooss Marche è da valutare positivamente perché offre una soluzione importante, aumentando i servizi».

Il centro residenziale, una volta costruito, rafforzerà i centri diurni già presenti e servizi come la comunità alloggio «Soteria» di Tabano e le due comunità socio-educative riabilitative per disabili (Co.s.e.r.) «Rosso di Sera» di Serra San Quirico e «Albachiara» di Jesi.

La nuova struttura sarà all’avanguardia, con sale polivalenti e tecnologie per la stimolazione cognitiva e sensoriale degli utenti, attraverso esercizi che consentano loro di preservare e rafforzare le capacità.

«Stiamo lavorando a un progetto tra i primi in tutta la Regione, per ottenere opportunità abitative conformi ai nuovi standard di legge – fa sapere Giampaolo Berardi, responsabile della formazione Coos Marche nella sede di Jesi -. Il centro si avvarrà di sistemi informatici e software applicati alla disabilità, coniugando l’innovazione alle attività educative e riabilitative, così come si sta già sperimentando negli altri centri diurni dell’Asp». Soddisfazione dall’assessore ai Servizi sociali del Comune di Jesi Marialuisa Quaglieri che plaude alla sinergia: «Si tratta di un progetto importante per noi amministratori per prendersi cura delle persone e offrire servizi e soluzioni in maniera adeguata».