Corinaldo e crollo mura, continuano le operazioni di messa in sicurezza | Password Magazine

CORINALDO – Continuano le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata dal crollo delle mura del centro. I vigili del fuoco hanno prestato assistenza ai lavori di demolizione dell’abitazione interessata dal cedimento. Le operazioni, coordinate dall’amministrazione comunale, sono iniziate subito dopo che la stessa ha dato il via e proseguite per tutta la notte. Nelle ore precedenti si era provveduto al recupero di beni presente nel fabbricato consegnandoli ai proprietari mentre le aziende fornitrici di servizi hanno isolato gli impianti.