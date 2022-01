Coro Polifonico David Brunori: concerto dell'Epifania a Poggio Cupro | Password Magazine

POGGIO CUPRO – Concerto dell’Epifania a Poggio Cupro del Coro Polifonico David Brunori giovedì 6 gennaio alle 17 nella Chiesa di San Salvatore.

Con questo appuntamento si chiude il periodo natalizio che ha visto la formazione, diretta dai Maestri Alessandro Benigni e Georgia Amadio, impegnata in diverse esibizioni. a partire da domenica 5 dicembre, con il Concerto di Natale all’Abbazia di S. Elena e a seguire l’animazione della Santa Messa a Cupramontana-S. Giacomo della Romita in ricordo del corista Massimo Cacciani.

Doppio appuntamento anche domenica 19 dicembre a Comunanza e a Force, mentre giovedì 23 dicembre concerto all’Abbazia S. Maria di Moie, con la lettura dei “Vangeli della Nascita di Gesù nei dialetti marchigiani” di don Maurizio Fileni. Domenica 26 dicembre il Coro Polifonico ha animato la Messa alle 11.30 nella Chiesa Cristo Redentore in ricordo del seminarista David Brunori, a cui è dedicata la formazione.

«Ringrazio quanti ci hanno ospitato per i nostri concerti. Quest’anno abbiamo proposto un programma denso e variegato – ha affermato il presidente Olivio Mazzarini- La musica, in questo periodo così difficile per tutti, rappresenta uno spazio di riflessione, di socialità e di rinascita. E noi, attraverso il canto e la polifonia vogliamo trasmettere speranza, fiducia, forza per affrontare il futuro e il nuovo anno che ci attende.»

Nel programma del Coro Brunori brani conosciuti della tradizione natalizia, tra cui la dolce Ninna Nanna del compositore e insegnante Bruno Bettinelli, spirituals e gospel, con la loro capacità di evocare e trasmettere sentimenti che muovono in ogni tempo la vita delle persone e delle comunità. E ancora autori classici: da Ludwig Van Beethoven ai grandi marchigiani Gioacchino Rossini e Gaspare Spontini, fino alla musica pop e contemporanea con l’omaggio a Ennio Morricone.