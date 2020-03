Coronavirus, 159 contagiati nelle Marche. A Jesi un ricovero in terapia intensiva

REGIONE – Sale il numero dei contagi nelle Marche. Dai 124 di ieri, il Gores ha appena comunicato che i tamponi positivi al Coronavirus, dopo le analisi terminate nella notte, sono saliti a 159 su un totale di 585 analizzati. Nella provincia di Ancona i contagiati sono 23, 126 nella provincia di Pesaro-Urbino (ieri erano 100), 7 nel maceratese e 3 nel fermano. In terapia intensiva sono ricoverate 20 persone, una in più rispetto a ieri: in maggior numero negli ospedali Marche Nord di Pesaro (5) e Fano (7), poi a Torrette (2), Fermo (2), San Benedetto (1), Civitanova (1), Urbino (1), Jesi (1). Alle 10 di oggi, risultavano invece ricoverati in reparti non intensivi 73 contagiati, distribuiti tra Medicina Interna Marche Nord (16), Medicina Interna Torrette (8), Medicina Interna Fermo (6), Murge PS/ Pesaro (27), INRCA (2), PS Fano (6), PS Torrette (5), Medicina Generale di Torrette (2), Medicina Fano (1). Sale anche il numero degli operatori sanitari in isolamento nelle Marche, passati in sole 24 ore da 116 a 159.