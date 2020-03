Coronavirus, 202 i tamponi positivi nelle Marche. A Torrette pronto un Covid Hospital

ANCONA – L’aggiornamento del Gores di questa mattina indica un totale di 202 tamponi positivi al test Coronavirus sul totale dei 796 testati fino a oggi dalla Sod Virologia dell’ospedale di Torrette..

Nel frattempo l’ospedale regionale di Torrette si sta trasformando per far fronte all’emergenza: a Torrette sarà creato un vero e proprio Covid Hospital all’interno di Malattie Infettive con una quarantina di posti letto con Ecmo. Operativi anche container per pazienti sospetti e un pre-triage con tendone allestito all’esterno. Il Pronto soccorso è suddiviso invece in due sezioni: la parte ordinaria e un’area di biocontenimenti con 8 box per pazienti con sintomi Covid-19, dove potranno stazionare in attesa di capire se positivi o no al tampone e poi indirizzati ai reparti di competenza.