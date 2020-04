Coronavirus, 22 decessi oggi nelle Marche

REGIONE – Sale il numero dei morti per coronavirus negli ospedali marchigiani. Il bilancio giornaliero trasmesso dal Gores segnala 22 decessi avvenuti nelle ultime 24 ore, otto in più rispetto a ieri.

Si tratta di pazienti con patologie pregresse, d’età compresa tra i 54 e i 100 anni. Un decesso anche al Carlo Urbani di Jesi, dove a non farcela è stata un’anziana di 93 anni, domiciliata a Fabriano. Altri decessi sono stati registrati negli ospedali di Senigallia, Civitanova, Torrette, Camerino, Pesaro, San Benedetto, Urbino. Sono in totale 652 le persone decedute per il coronavirus nelle Marche dall’inizio del contagio.