REGIONE – Sono 1283 i campioni analizzati nelle ultime 24 ore, 53 quelli risultati positivi. Anche oggi, il numero dei contagi è dunque al di sotto della soglia del 10%. Una buona notizia per le Marche anche se la guardia resta alta. Il numero totale dei positivi sale a 5721. Cresce però anche il numero dei guariti e dimessi, oggi pari a 2686. In calo i ricoverati nelle terapie intensive, 88 in tutte le Marche.