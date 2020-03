Coronavirus, Bacci: «A Jesi nessun contagio»

JESI – Coronavirus, c’è un caso positivo nella provincia di Ancona ma la Regione non ha rivelato dettagli sulla provenienza del paziente contagiato. È certo però che nessuna emergenza è in atto a Jesi. Lo fa sapere il sindaco Massimo Bacci: «Siamo in stretto contatto con le autorità sanitarie, pronti a mettere a disposizione le nostre risorse di uomini e mezzi del servizio di protezione civile in caso di necessità.

Confermo che ad oggi nella nostra città e nel nostro ospedale non vi è neanche l’ombra del benché minimo contagio.

L’unico virus presente è quello nella testa di qualche irresponsabile che semina panico sui social. Lo avevamo anticipato: contro questi soggetti non vi sarà alcuna intransigenza e provvederemo subito alla segnalazione alle autorità competenti».