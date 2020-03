Coronavirus, dai Musei civici jesini le opere raccontano il decalogo della salute

JESI – La vita al museo ai tempi del virus. Un’iniziativa social promossa dai Musei Civici del Comune di Jesi per promuovere attraverso l’hashtag #l’arteticura le 10 regole per la prevenzione. A raccontarle sono le opere artistiche custodite all’interno del museo archeologico, Palazzo Pianetti e la Galleria d’Arte contemporanea.

Ogni giorno viene postata una regola: dalla prima ‘Lavarsi spesso le mani’ con il gel disinfettante vicino a ‘Mani’ di Luigi Ontani (1981) nella Galleria d’arte contemporanea a come la ‘Madonna delle Rose'(1526) di Lorenzo Lotto, nella Galleria di Palazzo Pianetti, che ricorda la regola numero 2, evitare i contatti ravvicinati, in questo caso l’abbraccio di Gesù bambino al padre anziano a stento trattenuto da Maria.

Oggi un particolare della “Visitazione” di Lorenzo Lotto (1535) racconta la regola numero 3, evitare abbracci e strette di mano.

Un modo questo anche per ricordare che, anche durante questo periodo di chiusura, gli addetti museali sono al lavoro per prendersi cura del patrimonio artistico.