Coronavirus, dati per Comune. A Jesi 33 cittadini positivi

REGIONE – Per la prima volta, la Regione rende noti i dati dei tamponi positivi per ogni singolo Comune delle Marche. I dati riguardano pazienti che sono in quarantena presso il proprio domicilio o ricoverati presso una struttura ospedaliera. Trattandosi di una prima estrazione, questa può essere suscettibile di aggiustamenti. In ogni caso fornisce un quadro della distribuzione sul territorio (estrazione delle ore 12, per vedere la tabella completa qui).

Per quanto riguarda la situazione in Vallesina: a Jesi si sono registrati 33 casi positivi, Maiolati Spontini 4, Monsano 3, Chiaravalle 8, Monte San Vito 4, Monte Roberto 1, Castelbellino 3, Rosora 3, Mergo 1, Cupramontana 3, Belvedere Ostrense 4, Castelplanio 1, Staffolo 1, Serra de’ Conti 1, Camerata Picena 3.

Nessun caso a Morro d’Alba, Montecarotto, Serra San Quirico, Filottrano.

A Fabriano i casi positivi sono 13, a Falconara Marittima 35, ad Ancona 131.