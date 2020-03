Coronavirus, è un ex sindaco il secondo contagiato nella provincia di Ancona

ANCONA – È un ex sindaco il secondo contagiato della provincia di Ancona. A riportarlo è AnconaToday, all’indomani della notizia di un nuovo caso di COVID-19 su territorio dorico segnalato dalla Regione Marche. Secondo quanto riportato dal quotidiano on line, si tratterebbe di un ex sindaco dell’entroterra anconetano: l’uomo aveva manifestato sintomi come febbre alta e problemi respiratori, per questo si sarebbe rivolto per controlli ai sanitari. Il tampone effettuato aveva dato esito positivo. L’uomo ora è ricoverato a Torrette, le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.