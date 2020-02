Coronavirus: Governo contrariato per la decisione non in linea delle Marche, potrebbe sospendere l’ordinanza

ROMA – E’ di nuovo Conte contro Ceriscioli. Il presidente della regione Marche ha deciso, non allineandosi esattamente alla direttive del governo, di sospendere le attività educative e le manifestazioni pubbliche per una settimana. Da Roma arrivano reazioni molto contrariate e fonti vicine a Palazzo Chigi parlano di un possibile intervento del Governo per sospendere l’ordinanza nella nostra regione.

“Non condivido questa scelta, è una scelta della Regione. Si sta operando per emanare questa ordinanza per tutte le regioni in cui non ci sono casi positivi e in cui si adotterà una regola comune anche per garantire ai cittadini un orientamento uniforme ed evitare la confusione”: così si era espresso dopo l’emanazione dell’ordinanza il capo della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli.

Ceriscioli, intervistato da diverse televisioni, continua a ribadire la bontà della sua scelta. Una vera guerra fra istituzioni, con Ceriscioli deciso a difendere fino in fondo l’autonomia sulle questioni sanitarie regionali. Domani mattina ormai sarà in vigore, per giovedì ad oggi abbiamo un punto di domanda.