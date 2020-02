Coronavirus, Il Tar accoglie istanza del Governo e sospende ordinanza

EMERGENZA – Coronavirus, ordinanza sospesa. É notizia di pochi minuti fa: il Tar Marche ha accolto la richiesta del Governo. Poco fa, la Camera di Consiglio si è riunita per discutere in merito all’ordinanza del Governatore Ceriscioli per la sospensione delle attività fino al 4 marzo al fine di contrastare la diffusione del coronavirus. . Il Governo infatti aveva chiesto un decreto in audita parte, accolto oggi dal Tar: «Si accoglie l’istanza cautelare e sospende gli effetti del provvedimento impugnato» si legge nel provvedimento del giudice. Nel decreto presidenziale si dà rilievo alla circostanza che non sussistevano, al momento di emissione dell’ordinanza regionale, casi accertati di contagio nelle Marche, ma solo rischi relativi alla prossimità del territorio marchigiano con la regione Emilia Romagna in cui erano stati rilevati casi confermati di contagio da Covid- 19.Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali dalla Regione ma se così fosse domani dovrebbero riaprire scuole e università.