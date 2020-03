Coronavirus, la direttiva del Ministero dell’Interno: controlli in aeroporti e stazioni

L’EMERGENZA – Dal Ministero dell’Interno sono state trasmesse a tutti i Prefetti nuove direttive per potenziare i controlli nelle aree a contenimento rafforzato. Il provvedimento vuol garantire l’esecuzione delle misure di contenimento nelle zone definite ‘rosse’.

Giro di vite dunque in stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, autostrade e strade extraurbane.

La direttiva comunicata da Luciana Lamorgese prevede la convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per coordinare le operazioni.

Inoltre, vengono fornite indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”: gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.