Coronavirus, le Marche tra le prime sei regioni d’Italia per casi, decessi, ricoveri

REGIONE – Il Gores ha comunicato i dati finora registrati: il numero di pazienti ricoverati è di 1.140, i guariti sono 42, in isolamento domiciliare 2.491, deceduti 557, per un totale di casi positivi riscontrati pari a 4.230.

La maggior parte sono concentrati nella provincia di Pesaro Urbino con 1786 contagi. Segue poi l’anconetano arrivato a 1263 mentre il maceratese conta 561, nel fermano ce ne sono 298 e 232 ad Ascoli. Ci sono anche 90 casi extraregione.

Al Carlo Urbani di Jesi sono 15 le persone ricoverate in terapia intensiva, 72 sono pazienti non intensivi ricoverati al reparto Covid, 19 in area semi intensiva.

Nei reparti di terapia intensiva degli ospedali marchigiani sono ricoverate 158 persone. Altri 295 pazienti sono ricoverati in aree di semi intensiva, i ricoveri in reparti non intensivi sono 533.

Le Marche è tra le prime sei regioni d’Italia per casi positivi al coronavirus, decessi, ricoveri e pazienti in terapia intensiva. È quanto, purtroppo, si evince dalla elaborazione dei dati del Dipartimento della Protezione civile nazionale.