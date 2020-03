Conte: «L’Italia come la Lombardia: scuole chiuse fino al 3 aprile»

L’EMERGENZA – «Tempo non ce n’è, i numeri parlano di crescita dei contagi e dei decessi. Le nostre abitudini vanno cambiate ora e dobbiamo rinunciare subito tutti a qualcosa, ci riusciremo se adottiamo misure ancora più forti e più stringenti»: così parla il premier Giuseppe Conte che stasera ha parlato alla Nazione.

«Non ci saranno distinzioni di zona, tutta l’Italia diventa ‘zona protetta’: è nostro obiettivo di contemperare anche gli altri interessi ma la salute pubblica ha la priorità. Sto per firmare un nuovo provvedimento che si può sintetizzare con IoRestoACasa. Italia come zona protetta, evitati tutti gli spostamenti se non in casi necessità, per motivi di salute o lavorativi».

A questo si aggiunge il divieto di assembramenti all’aperto e nei locali aperti al pubblico «diventate occasioni di contagio – ha detto Conte – e non è facile prendere queste misure ma sono costretto a intervenire per proteggere persone più fragili e vulnerabili».

Stop anche a tutte le manifestazioni, all’utilizzo di palestre per attività sportive. Sospensione delle attività scolastiche e Università chiuse fino al 3 aprile.

Il decreto sarà firmato stasera ed entrerà in vigore domani mattina.