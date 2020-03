Coronavirus Marche, decedute oggi 30 persone. C’è anche uno jesino

REGIONE – Nella giornata di oggi sono purtroppo decedute 30 persone, tutte con pregresse patologie. Lo ha comunicato il Gores. I decessi sono avvenuti negli ospedali Marche Nord, Torrette, Fermo, Civitanova, INRCA, Urbino. Tra i morti di oggi c’è anche uno jesino di 73 anni, deceduto al reparto di rianimazione dell’ospedale di Fermo. Il numero di oggi è poco meno del doppio rispetto a ieri in cui i decessi erano stati 17. Ad oggi, è il numero più alto di vittime in un solo giorno. In tutto salgono a 183 le morti di persone contagiate nelle Marche.