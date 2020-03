Coronavirus Marche, oggi 32 decessi. C’è anche uno jesino di 56 anni

REGIONE – «Il Gores ci ha appena comunicato i decessi di oggi e le notizie sono veramente brutte». Ad affermarlo è il presidente della Regione Luca Ceriscioli: «Nelle ultime 24 ore sono venute a mancare 32 persone e oggi abbiamo anche l’ufficializzazione di quattro decessi di pazienti residenti fuori regione e di 21 avvenuti nelle ultime tre settimane, che avevano diagnosi dubbie, oggi confermate. Cari marchigiani, la strada da percorrere è veramente difficile, ma noi continuiamo a mettere in campo tutte le soluzioni per fronteggiare questa emergenza. La vicinanza e l’affetto vanno a tutti coloro che soffrono e ai sanitari, che continuano a lavorare con grande impegno e grande senso di responsabilità». Sale a 283 il numero dei decessi avvenuti di pazienti contagiati dal Covid-19 nelle Marche. Tra quelli comunicati ci sono anche tre jesini: si tratta di un uomo 56 anni, con patologie pregresse, morto oggi al Carlo Urbani di Jesi, e di un’anziana di 81 anni e di un 84enne (senza patologie) deceduti nei giorni precedenti e per i quali la diagnosi è stata trasmessa in data odierna. Stessa cosa per un paziente di 76 anni di Mergo, morto per coronavirus alcuni giorni fa al Carlo Urbani.