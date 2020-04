Coronavirus Marche, oggi sono 885 i guariti e dimessi. Tredici i decessi

REGIONE – Continua a crescere il numero dei guariti e dimessi, oggi 885 ovvero 240 in più rispetto a ieri. Cifre superiori per la prima volta a quelle dei contagi, oggi 96 i nuovi positivi su 662 tamponi analizzati.

Diminuiscono anche le persone ricoverate negli ospedali: sono 133 le persone in terapia intensiva, 271 quelli in area semi intensiva, 463 i pazienti in area non intensiva, 211 nelle aree post critiche.

Al Carlo Urbani di Jesi sono 13 le persone ricoverate in terapia intensiva, 54 sono pazienti non intensivi ricoverati al reparto Covid, 15 in area semi intensiva.

Calano i casi gravi e anche il numero dei morti. Sono 13 le persone Covid positive che oggi non ce l’hanno fatta, tutti con patologie pregresse.