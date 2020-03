Coronavirus Marche, altri 22 decessi. Ceriscioli: «Oggi è il giorno più difficile»

REGIONE – Il Gores ha trasmesso la situazione aggiornata alle ore 18 di oggi. «Tengo fede all’impegno di comunicarvi puntualmente tutte le notizie, anche se questo è il giorno più difficile – afferma il presidente Luca Ceriscioli – perché i dati ci parlano di un totale di 22 decessi, 14 solo oggi e 8 dei giorni scorsi, ma con diagnosi precedentemente dubbia e ora confermata.

Il nostro pensiero, la nostra vicinanza e il nostro impegno sono per coloro che stanno soffrendo e per il personale sanitario, che sta veramente dando il massimo». In totale sale a 91 il numero dei deceduti affetti da Covid-19. Tutti con patologie pregresse tranne uno: si tratta di un 70enne di Porto Sant’Elpidio che è morto all’ospedale di Fermo per la malattia. Il decesso è avvenuto nei giorni precedenti e la diagnosi confermata, con trasmissione della documentazione clinica in data odierna.

I decessi odierni sono avvenuti negli ospedali Marche Nord, Fabriano, Senigallia, Torrette, INRCA, Camerino, Macerata. Il più giovane è un 63enne di Chiaravalle, con patologie pregresse, morto al reparto di Rianimazione di Torrette.