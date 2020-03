Coronavirus Marche, sono 1354 i casi. Intanto, arrivate 300 mila mascherine

Questa notte sono arrivate 300 mila mascherine. E' la notizia che attendevamo. E' veramente un passo importante perché… Pubblicato da Luca Ceriscioli su Martedì 17 marzo 2020

REGIONE – Coronavirus Marche: questa notte sono arrivate 300 mila mascherine. Il presidente Ceriscioli: «Questa è la notizia che attendevamo. E’ veramente un passo importante perché ci aiuta a gestire meglio l’emergenza. Sono 150 mila mascherine FFP2 e 150 mila chirurgiche, strumenti essenziali per chi lavora in sanità, per continuare a offrire assistenza. Ora attendiamo altro materiale». Intanto, l’aggiornamento del Gores sui tamponi di questa mattina registra 127 casi positivi in più rispetto a ieri su 312 tamponi effettuati, facendo salire il numero dei contagiati marchigiani a 1354.