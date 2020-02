Coronavirus, negativi i 6 tamponi analizzati oggi. La Regione: «Nessun infetto»

ANCONA – Coronavirus, negativi i 6 tamponi analizzati oggi al Laboratorio dell’ospedale di Torrette, dove sono giunti in giornata un campione dalla città di Fano, uno da Senigallia, due da Ancona e due da Macerata. La situazione nelle Marche si conferma dunque, come negli scorsi giorni, senza casi accertati della malattia, e con un totale di 16 campioni analizzati a partire dal 27 gennaio 2020, giorno di insediamento del Gruppo operativo per l’emergenza sanitaria.

Si ricorda che da domani mattina, 25 febbraio 2020, sarà attivo il numero verde 800936677, operativo dalle 8 alle 20, per fornire informazioni e chiarire i dubbi dei cittadini. Si ribadisce dunque che tutte le persone che dovessero avere dubbi rispetto al loro stato di salute non devono recarsi in ospedale né negli studi dei medici di medicina generale, ma contattare telefonicamente questi ultimi, o chiamare la guardia medica o, da domani, il nuovo numero verde messo a disposizione dalla Regione Marche.