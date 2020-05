San Floriano: il Covid non ferma la tradizione, PaliOnline e Benedizione sui social

JESI – Avevamo già dato la notizia della nuova manifestazione storica, la prima completamente sul web, da parte dell’Ente Palio San Floriano, il PaliOnline. Anche la Diocesi di Jesi non si è fermata davanti all’emergenza sanitaria ma parteciperà, sempre grazie al web, con 3 appuntamenti nel giorno dedicato al compatrono di Jesi, San Floriano.

Il 4 maggio infatti potremo assistere sui canali social dell’Ufficio Liturgico di Jesi alle 11:00 al video messaggio del Vescovo, Don Gerardo Ronconi. Alle 12:00 poi avremo il messaggio di benedizione della città e della diocesi. Successivamente, alle 16:30, in contemporanea con i canali dell’Ente Palio arriverà la preghiera di affidamento e scampanada insieme a Don Claudio Procicchiani.

Molti saranno invece gli appuntamenti del PaliOnline che, dopo la giornata del 4 maggio, torneranno dal 7 al 10 su tutti i social media più conosciuti. Poco o nulla avrà da condividere con il classico Palio di San Floriano, se non delle rarità dal passato. Cultura, tradizioni ed intrattenimento comunicati in maniera nuova, per raggiungere anche un pubblico nuovo, con didattica, diversi ricordi e senza dimenticare l’ironia.

IL PROGRAMMA COMPLETO

FACEBOOK YOUTUBE TWITTER

4 Maggio

Ore 12:00 – PaliOnline: la genesi

Ore 13:00 – Costruisci la tua Campanella

Ore 14:00 – Costruisci la tua marionetta medievale

Ore 16:00 – Lettura animata della storia di San Floriano

Ore 16:30 – Con la Diocesi di Jesi, San Floriano: Preghiera di affidamento e Scampanada online

Ore 19:00 – Tamburini Junior e San Floriano

Ore 20:00 – Op! il saluto delle bandiere

Ore 21:00 – Scena “Il Palio di Federico” con Michael Bonelli ed Eugenia Monti

7 Maggio

Ore 12:00 – Locanda dei Conti presenta la pasta al forno con coniglio

Ore 13:00 – “La Nascita dell’Ente Palio San Floriano” raccontata da Giancarlo Catani

Ore 14:00 – Le foto del Palio di Adriana Argalia (Album Fotografico)

Ore 16:00 – La Storia del Tiro con l’Arco

Ore 18:00 – “Le origini del Palio di San Floriano” video convegno di Marco Torcoletti

Ore 20:00 – Musiche antiche con The Dorlomin ed i Karamaus

Ore 21:30 – Fiaba con Lucia Basili “La Corona del Re”

8 Maggio

Ore 12:00 – Il Mercatino Medievale di Mauro Boccacci

Ore 13:00 – Assaggi dal Medioevo: Frittada al Mentrasto con Il Mercatino da Ivo

Ore 14:30 – Videomostra Fotografica del Circolo Fotografico “M. Ferretti” – Jesi (AN) “I Comuni del Palio”

Ore 17:00 – Tutorial “Costruire un arco medievale” con Sauro Paoletti

Ore 18:00 – “Caricare e tirare con l’Arco” con Eros e Luca Aponte

Ore 18:30 – “Preparare un bersaglio” con Michele Santelli

Ore 19:00 – “L’Arciere medievale ed i suoi armamenti” con Emanuel Santoni

Ore 20:00 – Brutti di Fosco – Celtic Power, concerto per il Palio

Ore 21:30 – 1° PaliOnline dei Quartieri, Disfida Virtuale Sbandieratori Del Palio SanFloriano

9 Maggio

Ore 12:00 – Taverna SANTA CROCE realizza “Il Dolce del Viandante”

Ore 13:00 – Da Password Magazine “Pillole di Storia: Jesi Città Regia e Federico II”

Ore 17:00 – Corteo del Palio di San Floriano 1999

Ore 18:00 – Competizioni e Spettacoli Palio San Floriano 1999

Ore 20:00 – Locanda Coda di Gallo realizza il cocktail “Elisir di Costanza”

Ore 21:30 – La Saltica di San Floriano balla alla festa per Alzheimer March

Ore 22:30 – La Saltica presenta nuovo ballo medievale al Circolo Cittadino

10 Maggio

Ore 12:00 – Zuppa de lo speziale (ricetta medievale) con Lo coco Chichibio dell’hostaria de li commedianti

Ore 13:30 – Figaro Graziano Fabrizi : il frate dell’hostaria de li commedianti in “Monologo Trilussa”

Ore 14:30 – Corsetti Emanuela e Sofia Ragni: Monna Serafina e Monna Giselda dell’hostaria de li commedianti in “Scenette medievali”

Ore 18:00 – Sandro Bellagamba e Carmen Dui: Chichibio e Monna Elisabetta dell’hostaria de li commedianti in “Monna Elisabetta e lo marito briaco”

Ore 19:00 – Sofia Ragni e Diego Casali: Monna Giulietta e Messer Romualdo dell’hostaria de li commedianti in “Giulietta e Rom..ualdo”

Ore 20:00 – Fabio Ragni: Cavalier Stipparde dell’hostaria de li commedianti in “Brindisi de l’hostaria de li commedianti”

PROGRAMMA INSTAGRAM

4 Maggio

Ore 12:00 – PaliOnline: la genesi di Matteo Baleani

7 Maggio

Ore 13:00 – Le mogli di Federico II: Costanza d’Aragona

Ore 18:30 – L’Araldo annuncia il Palio (con il Fondatore Carlos Alberto Owen)

Ore 21:30 – In diretta con l’Ente Palio (modera Chiara Cascio)

8 Maggio

Ore 13:00 – Le mogli di Federico II: Jolanda di Brienne

Ore 18:00 – Ricetta dal Medioevo: Frittada al mentrasto

9 Maggio

Ore 13:00 – Le mogli di Federico II: Isabella d’Inghilterra

Ore 18:00 – Conosci i Tamburi con uno Swipe

10 Maggio

Tutto il giorno: Quiz Storico sulle stories

Ore 13:00 – Le mogli di Federico II: Bianca Lancia

Ore 20:00 – Fabio Ragni: Cavalier Stipparde dell’hostaria de li commedianti in “Brindisi de l’hostaria de li commedianti”

PROGRAMMA TIKTOK

Dal 7 al 10 Maggio

Impara e divertiti con gli Armati Ente Palio San Floriano

(video vari tra didattica, storia e divertimento)