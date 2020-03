Coronavirus, quarto decesso nelle Marche. Altri 4 tamponi positivi nella provincia di Ancona

REGIONE – Nel pomeriggio di oggi è deceduto nel territorio di Pesaro Urbino, all’ospedale Marche Nord, il quarto paziente, affetto da Coronavirus. A comunicarlo è il presidente della Regione Luca Ceriscioli: «E’ un uomo di settantacinque anni con patologie pregresse. 13 i tamponi risultati positivi oggi, 7 nella provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Fermo».

In totale si registrano dunque 97 casi positivi nelle Marche, di cui 79 in provincia di Pesaro e Urbino, 13 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata e 3 in provincia di Fermo. In isolamento domiciliare ci sono 501 persone, di cui 463 asintomatici e 38 con sintomi. Attualmente sono ricoverati in terapia intensiva 14 pazienti: 8 a Marche Nord, 2 a Torrette, 1 a fermo, 1 a San benedetto, 1 a Civitanova e 1 a Urbino.

Oggi la Regione Marche ha aperto un canale Telegram ufficiale per fornirvi informazioni certificate in tempo reale, visto che, soprattutto sui social, continuano a moltiplicarsi le fake news».