Coronavirus, Regioni convocate a Palazzo Chigi: in arrivo nuovo decreto

REGIONE – È terminata qualche ora fa una lunga riunione tra Palazzo Chigi e i rappresentati di tutte le Regioni. «L’obiettivo del Governo – spiega il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli – è quello di emanare un nuovo decreto che regolerà l’intero Paese. Il fine è quello di avere regole omogenee che si applichino secondo criteri oggettivi».

Il decreto dovrebbe arrivare in serata, per poi diventare operativo da domani.

«Il nostro impegno – spiega Ceriscioli – è di informare tutti non appena questo sarà disponibile, in modo da poter mettere in atto tutte le iniziative che servono a proseguire il lavoro di contenimento del #Coronavirus»