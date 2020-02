JESI – Coronavirus, anche in città serpeggiano timori e preoccupazioni. Dopo la notizia dei primi contagi in Italia, è già sold out di mascherine e gel disinfettanti per le mani nelle farmacie.

Il sindaco Massimo Bacci convoca il Centro Operativo Comunale. Nelle Marche, ad oggi, non si sono registrati casi di contagio ma l’attenzione resta comunque alta sul problema, coinvolgendo inevitabilmente la politica cittadina.

Interviene sui social anche il vicesindaco di Jesi Luca Butini, dirigente medico di immunologia Ospedali Riuniti di Ancona, per aggiornare sulla situazione informativa a Jesi : “Sul sito del Comune di Jesi è disponibile anche in lingua araba il decalogo predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Sanità contenete le misure di prevenzione verso il Coronavirus. Presto la versione in lingua bengalese”.

