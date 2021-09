Corsi orientamento musicali a Maiolati: «Una dimensione identitaria per il comune di Spontini» | Password Magazine

MOIE – La musica, nella patria di Gaspare Spontini, non poteva che essere una «dimensione fortemente identitaria». Da sempre il Comune vanta una grande vivacità e una ricca presenza di realtà legate al mondo della musica. È per questo che l’Amministrazione comunale valorizza i percorsi musicali e li sostiene come elemento, appunto, di quello spirito musicale che caratterizza Maiolati Spontini.

Grande, quindi, la soddisfazione per il percorso, giunto a conclusione, dei quattro corsi di orientamento musicale finanziati con la legge regionale n. 21/92 che disciplina le attività dei corsi di orientamento musicale organizzate dai Comuni e le attività dei centri sociali di educazione permanente.

Tanti musicisti professionisti di Maiolati Spontini, e tanti che suonano o cantano nelle diverse formazioni, si sono avvicinati ad uno strumento o al canto grazie alle scuole delle bande poi sostenute dalle istituzioni come “Corsi di Orientamento Musicale (COM)”, ideati con lo scopo di diffondere il gusto della musica, di sviluppare attitudini all’esecuzione dei vari generi musicali, di promuovere attività disciplinate di gruppo e di potenziare i complessi bandistici e corali.

Anche il maestro Alessandro Benigni, direttore del coro polifonico “David Brunori”, ha iniziato a studiare musica da bambino nella Filarmonica, come ha ricordato durante il saggio di chiusura del Com di tipo corale che si è svolto nell’abbazia Santa Maria di Moie la sera di giovedì scorso (9 settembre).

I coristi si sono esibiti davanti alla commissione nominata dal sindaco Tiziano Consoli, alla presenza di alcuni familiari e di Daniele Guerro che nel gennaio 1998, nell’ambito della Associazione Culturale “L’Oasi”, aveva contribuito alla costituzione del coro. I coristi e le coriste hanno proposto cinque brani, una lauda mariana del XII secolo, il mottetto di Mozart Ave Verum Corpus, l’Inno al Creatore di Beethoven, il Gloria dalla Missa Brevis di Gounod e Fratello Sole e Sorella Luna.

I componenti del coro hanno concluso così l’anno scolastico 2020/21 in cui hanno approfondito la teoria musicale e il canto insieme al M° Alessandro Benigni e alla M° Georgia Amadio. Anche quest’anno, come il precedente, si è svolto con meno iniziative e con il rispetto delle regole anticontagio, ma i componenti del coro, con il presidente Olivio Mazzarini e il direttivo, sono riusciti a incontrarsi per la formazione e per le prove e sono pronti a ricominciare un nuovo corso, nella consapevolezza che, soprattutto nei momenti difficili, poter coltivare insieme una passione aiuta a vivere meglio.

L’assessora alla Pubblica istruzione Beatrice Testadiferro ha preso parte al saggio e ha ringraziato i coristi e le coriste «per il loro impegno nello studio della musica, dimensione fortemente identitaria del Comune», ed ha chiesto, appena possibile, che il coro «riprenda anche l’attività di animazione dedicata alle persone più fragili, come fatto tante volte in passato».