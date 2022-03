Corso base di lingua cinese alla Casa delle Culture di Moie | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – La Casa delle Culture di Moie organizza un corso base di lingua e cultura cinese con il patrocinio del comune di Maiolati Spontini. Il corso è diretto a tutti coloro che sono interessati a conoscere una lingua totalmente diversa dalla propria e una cultura per molti versi ancora sconosciuta quanto interessante.

La Casa delle Culture è stata istituita nel 2015 dall’Amministrazione comunale come luogo di incontro e di conoscenza reciproca tra cittadini e cittadine di diverse provenienze. Attualmente ospita il corso di lingua italiana, livello A2, con il Centro provinciale per l’Istruzione degli adulti e il corso di lingua araba, lettura e scrittura per la terza generazione di origine araba.

La docente del corso sarà Marta Fabbretti, residente a Maiolati Spontini, con una laurea triennale all’Università Carlo Bo di Urbino in lingue e civiltà orientali. Dopo aver frequentato un corso alla Nanjing Normal University di Nanchino, nella stessa città ha insegnato italiano ai cinesi sia in una scuola privata che all’Università di tecnologia. Tornata in Italia, ha frequentato il corso di laurea magistrale alla Sapienza di Roma e durante questo periodo ha studiato alla Beijing Foreign Studies University grazie a una borsa di studio. Si è laureata nel 2018 e da subito ha iniziato a lavorare con la lingua cinese. Fino al gennaio del 2019 ha lavorato a Changsha come responsabile Cina per un’impresa italiana e da luglio 2019 lavora come Project Manager organizzando scambi scientifici e sanitari tra Italia e Cina.

“Il corso – spiega l’assessore ai Servizi sociali Beatrice Testadiferro – vuole essere un’opportunità per far conoscere aspetti della Cina spesso ignorati e di poter quindi integrare il mondo italiano con quello cinese nella speranza di coinvolgere anche i cittadini e le cittadine cinesi residenti nel territorio. Il corso si svolgerà dalle ore 18.30 alle 20 per due volte a settimana”.

Le iscrizioni sono aperte e si può contattare direttamente la docente, la quale darà tutte le indicazioni necessarie. Martedì 23 marzo, alle ore 18,30, nella Casa delle Culture in via Leopardi (primo piano della ex scuola elementare) si terrà un primo incontro per poter discutere di alcuni dettagli fra cui la quota di partecipazione che dipenderà anche dal numero degli iscritti.