Corso Matteotti, dal 1 febbraio al via lavori nel primo tratto | Password Magazine

JESI – Al via l’opera di restyling lungo Corso Matteotti. Dopo gli interventi alle vie limitrofe, da lunedì 1 febbraio partono i lavori che interessano per primo il tratto da via Montebello a via Giorgini, unitamente alle traverse e a via Palestro. Questo primo cantiere avrà durata di circa 60 giorni mentre la data prevista per la fine complessiva dei lavori cade a metà dicembre 2021.

Al fine di consentire l’avvio dell’opera, dal 1 febbraio al 31 marzo, salvo proroghe, tramite ordinanza sono apportate le seguenti modifiche alla circolazione stradale: l’area pedonale urbana e la zona a traffico limitato lungo corso Matteotti sono temporaneamente revocate; sono occupate dal cantiere dei lavori, relativamente alla prima fase, Corso Matteotti da via Montebello a via Giorgini, via Giorgini, via Montebello e via Palestro.

Nelle zone di cantiere possono comunque transitare pedoni nelle aree consentite; scatta invece il divieto di accesso per ai veicoli nel tratto da via Pastrengo a via Montebello e da via Giorgini a piazza della Repubblica; in tali tratti è istituito il senso unico alternato per i soli mezzi autorizzati (delle ditte lavoratrici, comunali, di soccorso).