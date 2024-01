Corso del Teatro Pirata per docenti ed educatori - Password Magazine

JESI – In partenza, a cura del Teatro Pirata, un corso per docenti ed educatori dal titolo “Appunta-menti teatrali”, per formare insegnanti attraverso la visione di spettacoli di prosa. Quattro gli appuntamenti, all’interno della stagione Young Adult a cura di Simone Guerro e Marina Ortolani.

“Appunta-menti teatrali è un’occasione per fare esperienza dell’essere spettatori e di vivere il teatro come spazio di confronto”, annota Marina Ortolani di Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata (ATGTP). “Per essere un buon mediatore culturale è importante avvalersi anche di strumenti offerti dal teatro, conoscendone il linguaggio dal punto di vista artistico ed educativo”.

Avendo come protagonisti i teatri del territorio, i vari spettacoli ricorrono a linguaggi artistici e temi diversi, ma tutti vicini al teatro contemporaneo. In apertura, venerdì 26 gennaio, un incontro online di preparazione, a cui seguiranno, rispettivamente sabato 27 gennaio e mercoledì 7 febbraio, gli incontri “Relazioni necessarie” al Teatro Comunale di Montecarotto, in collaborazione con Rete del Sollievo e Rassegna Malati di niente di Jesi, e “Alberto Manzi, storia di un maestro”, in collaborazione con JesiEduca e Patto Comunità Educante. Mercoledì 14 febbraio sarà la volta di “Il principe che sarà”, al Teatro Pergolesi di Jesi, all’interno della stagione di prosa 2024 (spettacolo fuori abbonamento). Sabato 2 marzo, al Teatro Misa di Arcevia, seguirà “La stanza di Agnese” e, in data ancora da definire, un incontro conclusivo di rielaborazione delle suggestioni raccolte, per un totale di 12 ore di formazione.

Agli insegnanti sarà consegnato un diario di bordo dove scrivere appunti, “per allenare lo sguardo e il pensiero attraverso la speciale stagione teatrale Young Adult”, conclude Ortolani. Gli incontri di formazione sono totalmente gratuiti, mentre i biglietti d’ingresso agli spettacoli a pagamento a tariffa ridotta. È possibile iscriversi attraverso la piattaforma Sofia per i docenti di ruolo, mentre educatori e altri insegnanti possono scaricare il modulo da compilare al link http://atgtp.it/formazione-2023-2024/. Per informazioni è possibile rivolgersi al Teatro Pirata al numero 0731 56590.

A cura di Angela Anconetani Lioveri