Covid-19, 54 casi positivi nella provincia di Ancona. A Torrette settimo decesso nelle Marche

REGIONE – Il Gores ha trasmesso l’aggiornamento della situazione Coronavirus nella Regione Marche alle ore 12,30 di oggi. La situazione registra purtroppo il settimo decesso, avvenuto nell’Ospedale Regionale di Torrette di Ancona. Si tratta di un uomo di 83 anni con gravi patologie pregresse. Si registra una correzione in difetto dei casi positivi, dovuta a due procedure di retest, che hanno consentito di passare dai 274 tamponi positivi comunicati questa mattina ai 272 di questo report su un totale di 1025 testati dal Dipartimento di Virologia dell’ospedale di Torrette di Ancona.

Nella provincia di Ancona sono 54 i casi positivi, nella zona ormai ‘rossa’ di Pesaro Urbino 204.

Sale leggermente il dato dei tamponi positivi nel maceratese (9 casi) e nel fermano (5).

I ricoveri in terapia intensiva sono passati dai 34 di ieri a 41: in maggior numero negli ospedali Marche Nord di Pesaro (15) e Fano (7), poi a Torrette (8), Fermo (3), San Benedetto (2), Civitanova (1), Urbino (1), Jesi (2). Alle 10 di oggi, risultavano invece ricoverati in reparti non intensivi 110 contagiati, distribuiti tra Medicina Interna Marche Nord (18), Medicina Interna Torrette (17), Medicina Interna Fermo (12), Murge PS/ Pesaro (14), Medicina MN (11), Obi MN (28), INRCA (3), PS Fano (6), Medicina Senigallia (1). Sale anche il numero degli operatori sanitari in isolamento nelle Marche, passati in sole 24 ore da 235 a 537. Di questi, 413 sono nella provincia di Ancona.