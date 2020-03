Covid-19, due contagi a Belvedere. Il sindaco: «State a casa per il bene di tutti»

BELVEDERE OSTRENSE – Due presunti casi di contagio da Covid-19 a Belvedere Ostrense, a darne notizia è il Comune. «Seppur ancora non ufficializzati – fa sapere il sindaco Sara Ubertini – sembrerebbero esserci due casi di contagio da coronavirus nel nostro territorio. Invito tutti ad atteggiamenti moderati ed equilibrati, posto che le autorità sanitarie competenti, nel rispetto della profilassi necessaria a garantire il corretto trattamento delle predette situazioni, hanno già provveduto a contattare coloro che hanno avuto stretti contatti con i soggetti contagiati».

Il sindaco, nel rimarcare la vicinanza ai due contagiati e alle loro famiglie, ricorda: «Questo non cambia il comportamento che dobbiamo tenere, ovvero quello di rimanere a casa il più possibile ma non perché ci sono due contagiati da Coronavirus ma solo perché di portatori sani in giro ce ne potrebbero essere tantissimi e se costoro venissero a contatto sopratutto con persone con patologie pregresse potrebbero insorgere problemi seri. Non si tratta di mettere alla gogna qualcuno o di vergognarsi ma di fare ciascuno la propria parte per il bene di tutti».