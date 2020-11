Covid, 58 ricoveri al Carlo Urbani | Password Magazine

JESI – A Jesi i casi positivi raggiungono quota 300. Lo ha detto il sindaco Bacci durante il Consiglio comunale di ieri pomeriggio: numeri raddoppiati dunque rispetto alla settimana scorsa in cui i positivi erano 150.

Preoccupa la situazione della Casa di Riposo di via Gramsci.

Venti ospiti su 103 sono risultati positivi asintomatici e isolati nella struttura; 2 anziani sono con sintomi sono stati ricoverati in ospedale e un’anziana di 86 anni, positiva al covid, dopo il ricovero al Carlo Urbani, è purtroppo deceduta.

Relativamente al personale, 9 unità – di cui 8 operatrici socio sanitarie e una infermiera – sono risultate positive tre le 65 complessive. Sono tutte asintomatiche e dunque in isolamento domiciliare.

Carlo Urbani, reparti accorpati e 58 ricoveri

Al Carlo Urbani sono attualmente ricoverati 58 pazienti: 7 sono in terapia intensiva, 12 in semi intensiva, 25 al reparto Covid e 14 isolate al Pronto soccorso.

«Gli altri reparti del Carlo Urbani riescono a trattare i pazienti non covid a scartamento ridotto – fa sapere il primo cittadino – Questa settimana sono state accorpate le unità operative di cardiologia e neurologia mentre in questi giorni toccherà a urologia, chirurgia e ortopedia». Resta forte la preoccupazione che il Carlo Urbani non riesca ad offrire cure a chi soffre di altre patologie: ragion per cui il sindaco aveva chiesto ai vertici Asur di trasferire il reparto Covid al terzo piano del Murri. La Regione in realtà sembrerebbe aver già individuato all’interno della provincia di Ancona due Covid hospital dove accogliere positivi, personale sanitario in isolamento, quarantenati.