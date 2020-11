Covid, a Jesi 233 positivi. Il sindaco: «Pressione massiccia al Carlo Urbani» | Password Magazine

JESI – Sono 233 i cittadini positivi al covid e dunque in isolamento domiciliare mentre altri 221 sono in quarantena perché entrati in contatto con soggetti positivi. A dirlo è il sindaco Massim Bacci che, in sede di Consiglio comunale, durante lo spazio riservato alle comunicazioni, ha dato gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza: «Al Carlo Urbani continua ad esserci pressione massiccia con circa 70 pazienti ricoverati tra terapia intensiva, semi intensiva e altri reparti, oltre ai 20 a Villa Serena – fa sapere -. Recentemente ho avuto un nuovo incontro con i vertici dell’Area vasta 2 e primari mentre il Comune resta in costante contatto con la Regione affinché non venga sacrificata l’attività delle nostre sale operatorie del nostro ospedale, tra le più moderne e funzionali, con pazienti costretti ad andare fuori. Per quanto riguarda la Casa di Riposo, due settimane fa constatavamo la presenza di una ventina di ospiti contagiati e posti in isolamento oltre ad altri operatori messi subito in quarantena. Oggi saranno effettuati tamponi molecolari agli anziani contagiati e domani a tutti gli altri ospiti e personale, entro giovedì avremo un quadro aggiornato generale della situazione che ovviamente renderemo pubblico. Purtroppo ci sono stati due deceduti per covid, ospiti della casa di riposo».