Covid, a Jesi terapia intensiva vuota: dimesso l’ultimo paziente

JESI – Si svuota terapia intensiva a Jesi. Dimesso anche l’ultimo paziente covid in rianimazione, restano solo due ricoverati al reparto non intensivo. Buone notizie per l’ospedale Carlo Urbani, che ad inizio mese chiudeva terapia intensiva 2. Un video pubblicato sulla pagina Terapia Intensiva Carlo Urbani Jesi ripercorre quanto hanno vissuto dagli operatori sanitari in questi mesi di lotta al coronavirus.

Negli ospedali marchigiani restano 9 persone ricoverate nei reparti intensivi, 10 in aree semi intensive e 22 in unità non intensive. Sale il numero dei guariti e dimessi, arrivati a 4385.

I nuovi positivi registrati oggi nelle Marche sono 4 su 1279 tamponi effettuati, di cui 750 del percorso diagnosi e 529 del percorso guariti. Dei quattro casi, 3 sono nella provincia di Macerata e 1 nella provincia di Pesaro Urbino. Registrato nella giornata odierna un decesso all’ospedale di Torrette: si tratta di un 47enne con patologie pregresse (ipertensione arteriosa) aggravate dal covid.