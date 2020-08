Covid, a Montemarciano quattro casi positivi | Password Magazine

MONTEMARCIANO – Quattro residenti positivi e 23 in quarantena. A darne notizia è il Comune di Montemarciano in un avviso rivolto ai cittadini e pubblicato ieri sui canali istituzionali.

«Ricordiamo – si legge anche – che dal 4 maggio, ai fini del contenimento della diffusione di Covid-19, è obbligatorio, sull’intero territorio nazionale, usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza».

Stessa raccomandazione arriva dal limitrofo comune di Monte San Vito che pubblica sulla pagina: «La notizia di oggi, in un paese peraltro a noi limitrofo, non deve creare allarmismi ma ci deve far riflettere e responsabilizzare ulteriormente sul fatto che l’emergenza Covid-19 è ancora in atto ed i contagi si possono ancora prendere. Occorre quindi mantenere sempre alta l’attenzione e attenersi alle disposizioni anticontagio in particolare l’uso obbligatorio della mascherina negli ambienti chiusi e ove previsto».