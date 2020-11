Covid, a Serra de' Conti chiuse le scuole fino al 20 novembre | Password Magazine

SERRA DE’ CONTI – A Serra de’ Conti chiuse le scuole fino al 20 novembre. Così ha disposto il sindaco Letizia Perticaroli, tramite ordinanza, «considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, l’incremento dei casi positivi nel territorio comunale e per contrastare la diffusione del Covid-19 – si legge nel documento – ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di contenimento, si impone l’assunzione immediata di misure atte, in via cautelativa, a gestire la situazione pandemica».

Chiuse dunque dal 6 novembre la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la secondaria di primo grado. Sono garantiti l’educazione e la formazione a distanza per i 3 cicli educativi.

La decisione è stata presa «sentita la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Arcevia, Serra de’ Conti e

Montecarotto ed il competente Distretto Sanitario».