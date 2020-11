Covid, Acquaroli: «Curva contagi rallenta, risultati incoraggianti» | Password Magazine

ANCONA – Rallenta la curva dei contagi nelle Marche. Lo ha detto stamattina il governatore delle Marche Francesco Acquaroli: «La scorsa settimana avevo affermato che il contagio stava rallentando – fa sapere in un post pubblicato sulla sua pagina – In effetti, il famigerato indice rt, risultato pari a 1,17, ha confermato quella previsione. Anche nella settimana appena conclusa si è registrata una ulteriore flessione dei soggetti sintomatici. Sono risultati incoraggianti, ma non dobbiamo assolutamente abbassare l’attenzione. Probabilmente quella che stiamo vivendo è la fase più complicata di questa terribile pandemia. Si fa sentire la stanchezza e ci manca la normalità ma dobbiamo restare uniti ed essere forti. Spero presto di potervi dare novità importanti».