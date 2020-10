Covid, Cerioni (Provincia): «Usciremo da questa emergenza insieme». | Password Magazine

ANCONA – Emergenza sanitaria, le parole di Luigi Cerioni presidente della Provincia di Ancona:

«È evidente l’aumento esponenziale dei cittadini risultati positivi e di quelli posti in quarantena; è il dato allarmante che spinge le autorità Statali e Regionali ad adottare misure più restrittive per tamponare l’aumento dei contagi.

Un pensiero a chi si trova ad affrontare il virus, ai malati, alle loro famiglie, a tutto il personale sanitario.

Un pensiero a tutte le attività economiche, ai giovani, al mondo della scuola ed a tutti quanti impegnati in tutte le attività che fanno parte della nostra vita quotidiana.

Una esortazione al senso di responsabilità di ognuno di noi che con il proprio comportamento, sia nei luoghi pubblici che privati, può contribuire ad affrontare con efficacia il propagarsi della pandemia.

Usciremo certo da questa emergenza, per quanto lunga e dolorosa possa essere.

Ne usciremo con l’impegno ad essere vicini a tutti quanti si trovano, in vario modo, in difficoltà; insieme, senza dimenticare nessuno».