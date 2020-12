Covid, controlli: a Jesi sanzionati 3 negozi e 4 persone perché fuori comune. | Password Magazine

JESI -Controlli anticovid, elevate 7 sanzioni per mancato rispetto delle misure di sicurezza. Nel corso del pomeriggio di sabato scorso, con le Marche ancora in zona arancione, è stato organizzato e condotto un servizio interforze realizzato dalla Polizia di Stato dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dalla Polizia locale di Jesi volto alla prevenzione e al contrasto di condotte illecite, nel quadro delle attività istituzionali finalizzate servizi preventivi connessi a garantire la compiuta osservanza delle norme in materia di contrasto alla diffusione del covid-19.

I servizi sono stati articolati ad ampio spettro ed hanno riguardato la compiuta osservanza delle norme in materia di distanziamento sociale, il corretto assetto sugli esercizi pubblici e movimenti di persone sul territorio. Le attività condotte non hanno fatto rilevare particolari profili di criticità se non quattro contestazioni di violazioni in materia di spostamenti fuori comune e tre contestazione di violazione delle norme concernenti di inosservanza del divieto di apertura di esercizi nell’ambito di centri commerciali. Analoghe iniziative saranno comunque adottate anche in futuro e l’intendimento di mantenere costante il livello di attenzione da parte della Polizia di Stato sempre impegnata a garantire Il rispetto della legalità.