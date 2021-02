Covid e chiusure scuole: ecco gli aggiornamenti della Regione | Password Magazine

REGIONE – Acquaroli firmerà oggi l’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole superiori delle Marche e anche delle medie nelle provincia di Ancona e Macerata.

«A seguito delle analisi sull’andamento epidemiologico effettuate dai servizi regionali della sanità – spiega il Governatore – abbiamo verificato un incremento significativo del tasso di incidenza del contagio nella fascia d’età delle scuole secondarie, che si registra in tutta la regione e in particolare sulla provincia di Ancona e di Macerata. Per questo, onde evitare scenari peggiori e in via precauzionale, per ridurre la circolazione del virus in ambito scolastico nelle classi di età maggiormente colpite, abbiamo deciso di adottare un’ordinanza».

Da sabato 27 febbraio a venerdì 5 marzo (scadenza dell’attuale Dpcm), vanno in DAD al 100% tutte le scuole superiori delle Marche e la seconda e la terza classe delle scuole medie della provincia di Ancona e della provincia di Macerata (la prima classe resta in presenza). Resta garantita la possibilità di svolgere la presenza per i laboratori, gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. Ci tengo a ricordare sempre che la responsabilità e il rispetto delle norme anticontagio riguardano ciascuno di noi».