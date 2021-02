Covid e vaccini, se ne parla online con Medicina per Me! | | Password Magazine

MOIE – L’Amministrazione comunale di Maiolati Spontini presenta, in collaborazione con il format “Medicina per Me!”, la videoconferenza dal titolo “La nostra salute: Covid19 e vaccini”, che potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube del comune di Maiolati Spontini il prossimo venerdì 26 febbraio alle ore 21.

Lo scopo dell’incontro è analizzare, insieme con gli esperti e le autorità locali, l’evoluzione della situazione pandemica e approfondire il tema delle misure che abbiamo per contrastare il Covid-19, a partire dai vaccini. Si potranno anche rivolgere domande, sia in diretta, durante lo streaming, sia inviandole, da subito, al numero 3351872345, tramite sms o messaggi Whatsapp.

L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli, dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini e del presidente della Provincia di Ancona Luigi Cerioni.

Seguiranno le relazioni di Andrea Giacometti, direttore della Clinica malattie infettive dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona, della professoressa Flavia Carle, ordinario di Statistica medica all’Università Politecnica delle Marche, di Bruno Borioni, medico di medicina generale e di Anna Bellini, veronese, anche lei medico di medicina generale e autrice del libro “Corona per corona”. Un romanzo dove si parla di Covid ma anche di religione e del rapporto di amicizia tra due donne, legate tra loro da credo e tradizioni. Il libro parla del potere profondo della scrittura, del viaggio, di amori e di amicizia fra una donna, medico di famiglia, e un’infermiera. Un libro per chi vuole capire la vita ai tempi del Covid.

L’organizzazione tecnica dell’evento è della biblioteca “La Fornace” di Moie.