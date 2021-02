Covid, isolato caso variante brasiliana a Cerreto D'Esi | Password Magazine

CERRETO D’ESI – A Cerreto D’Esi é stato individuato un caso di variante brasiliana. «Nelle ultime ore siamo stati informati in maniera ufficiale – fa sapere il sindaco David Grillini – Inoltre, risultano contagiati coloro che sono stati a contatto col suddetto caso indice».

«La notizia – ha comunicato ieri il primo cittadino – cambia in maniera rilevante il quadro generale. Nonostante i recenti numeri confortanti, e considerando l’individuazione di questa variante nella nostra comunità, che si caratterizza per un’ elevata contagiosità, è assolutamente necessario alzare in maniera significativa la soglia di attenzione.

Il sindaco ha convocato una riunione in videoconferenza con le forze dell’ ordine, la polizia locale e la protezione civile per pianificare e coordinare gli interventi necessari per rafforzare i controlli anti – assembramento all’ interno del territorio comunale: «Saranno inoltre presenti i responsabili della scuola, della residenza protetta e della parrocchia, ovvero delle realtà più sensibili, dove la prevenzione dei contagi risulta, allo stato attuale, ancora più rilevante. Vogliamo rendere partecipe la comunità cerretese della delicata situazione e del potenziale rischio, affinché ognuno di noi continui a rispettare le misure anticontagio, rafforzando il quotidiano livello di attenzione ed evitando i comportamenti che rendono possibile il contagio. I comportamenti chiave sono sempre gli stessi: distanziamento fisico, mascherina, evitare luoghi affollati, lavare le mani. Ognuno di noi può essere l’anello mancante che impedisce al Covid di diffondersi. Dunque, nei prossimi giorni, la nostra comunità sarà chiamata ad una nuova, ulteriore prova di responsabilità. Ce la faremo».