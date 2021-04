Covid, la curva torna in linea. Acquaroli: «Continua la decrescita del contagio». | Password Magazine

REGIONE – «Oggi il numero dei casi di contagio nella nostra regione torna ad essere nella tendenza dei giorni precedenti, con 487 positivi di cui 62 sintomatici». Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli commenta così l’ultimo dato relativo ai contagi, dopo l’impennata della curva registrata nella giornata di mercoledì 31 marzo: «Nel dato di ieri si era verificata una anomalia, riscontrata nel pomeriggio – precisa -. Ma questo non deve farci assolutamente rilassare, perché nonostante ciò resta comunque un dato molto alto, con 650 positivi di cui 81 sintomatici, che speriamo resti un caso isolato». E aggiunge: «Il dato dei positivi riscontrati oggi, tornato in linea con quelli degli ultimi giorni, ci dice che sta continuando la decrescita del contagio e che le misure messe in atto stanno producendo i loro effetti. Raccomando sempre di tenere alta l’attenzione, perché le nostre strutture ospedaliere sono ancora sotto pressione». Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5448 tamponi: 2989 nel percorso nuove diagnosi (di cui 879 nello screening con percorso Antigenico) e 2459 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 16,3%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 487 (89 in provincia di Macerata, 178 in provincia di Ancona, 117 in provincia di Pesaro-Urbino, 22 in provincia di Fermo, 49 in provincia di Ascoli Piceno e 32 fuori regione).