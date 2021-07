Covid Marche, 105 nuovi casi. Aumentano prenotazioni vaccini | Password Magazine

REGIONE – Sono 105 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: 1496 quelli effettuati nel percorso diagnostico/screening (626 tamponi Antigenici Screening con 10 positivi da sottoporre al tampone molecolare) con una positività del 7%, 1182 del percorso guariti. Secondo quanto riporta il Servizio Sanità della Regione Marche , i 105 nuovi casi comprendono25 contatti stretti di casi positivi, 33 contatti domestici, 11 contatti di ambiente di vita/socialità, 5 contatti in setting lavorativo, 2 casi extra regione, per 14 è in corso l’approfondimento epidemiologico. I ricoverati sono 18, invariati i pazienti in terapia intensiva, 3, aumentati di un’unità quelli in semi intensiva, 5, invariati quelli nei reparti non intensivi (10).