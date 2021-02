Covid Marche, 3848 nuove diagnosi, 333 positivi. «Incremento sintomatici» | Password Magazine

REGIONE – Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5958 tamponi: 3848 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2024 nello screening con percorso Antigenico) e 2110 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all’8,7%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 333 (110 in provincia di Macerata, 62 in provincia di Ancona, 49 in provincia di Pesaro-Urbino, 23 in provincia di Fermo, 44 in provincia di Ascoli Piceno e 45 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (38 casi rilevati), contatti in setting domestico (71 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (82 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (27 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (10 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati). Per altri 86 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 2024 test e sono stati riscontrati 79 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

Acquaroli «Incremento dei sintomatici, dato non allarmante ma attenzione»

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli invita a prestare attenzione: «Per gli amanti delle statistiche, ieri avevamo detto che la settimana scorsa si era chiusa bene, con meno 20 casi positivi sintomatici sulla precedente. Oggi, per la prima volta dopo tanto tempo, registriamo il dato del primo giorno della settimana che fa notare un incremento rispetto alla precedente: più 5 casi sintomatici. La scorsa erano 33 e questa 38. Il numero dei sintomatici infatti è, tra gli altri, il dato di riferimento per il calcolo dell’indice Rt. Un incremento, quello registrato oggi, che non deve allarmarci ma che va visto con la massima attenzione»